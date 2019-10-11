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Российские истребители за неделю перехватили 29 самолетов-разведчиков

Дежурные силы противовоздушной обороны за прошедшую неделю выполнили 16 полетов для перехвата и сопровождения иностранных самолетов-разведчиков, передает газета «Красная звезда» со ссылкой на данные Минобороны.

Из опубликованной инфографики следует, что за это время российские военные засекли вблизи границ 29 иностранных летательных аппаратов, проводивших разведку.

Нарушений воздушного пространства России допущено не было, сообщает газета. В рамках боевой подготовки за минувшую неделю летчики также выполнили 263 летные смены на 69 аэродромах.

Ранее Минобороны показало видео совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и ударного беспилотника «Охотник». Точные характеристики последнего не раскрывались, однако Минобороны сообщало, что его боевая мощность превосходит зарубежные аналоги. «Охотник» совершил свой первый полет в августе 2019-го. Источник ТАСС в ОПК сообщал, что беспилотник станет прототипом «истребителя шестого поколения» и сможет развивать скорость до 1 тыс. км/ч.

Теги: истребители, Минобороны, перехват
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