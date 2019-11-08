Двенадцать человек пострадали в аварии в Ставропольском крае

Двенадцать человек пострадали в аварии в Ставропольском крае

Двенадцать человек пострадали в аварии в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По данным ведомства, столкнулись два легковых автомобиля и «КамАЗ». Пострадавших госпитализировали. В Госавтоинспекции сообщили, что среди них оказались семь детей. «РИА Новости» сообщает, что ДТП произошло в Шпаковском районе на трассе Р-132.

В Городской клинической больнице скорой медпомощи Ставрополя ТАСС уточнили, что в медучреждение поступили четверо взрослых и восемь детей. Женщина и 11-летний ребенок находятся в реанимации.

В больнице отметили, что состояние остальных пострадавших оценивается от средней степени тяжести до тяжелого.