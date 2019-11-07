СМИ сообщили о планах Трампа упростить экспорт оружия из США

Администрация президента США Дональда Трампа готовит изменения в законодательство, которые могут облегчить экспорт американского огнестрельного оружия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что поправки могут принять в конце 2019 года. Они предусматривают перенос надзора за экспортом оружия из Госдепартамента в Министерство торговли. По их словам, основным сторонником роста экспорта оружия из США является лично президент.

По оценкам Национального фонда спортивной стрельбы (NSSF), упрощение правил может увеличить продажу оружия на 20%. Reuters отмечает, что Госдепартамент поддерживает жесткие ограничения на сделки с оружием, Минторг США делает упор на то, чтобы американским компаниям было проще продавать свою продукцию за рубежом.

В феврале NBC со ссылкой на источники сообщал, что американская администрация готовит новые правила экспорта огнестрельного оружия из США. По данным телеканала, они упростят процедуру оформления документов. Для экспорта оружия компании нужно будет получить лицензию Минторга. Собеседники отмечали, что изменения коснутся полуавтоматических винтовок, огнеметов и некоторых видов гранат.