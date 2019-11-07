Зеленский назначил нового главу СБУ в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в несколько регионов страны, сообщает пресс-служба главы государства. В частности, начальником главного управления в Крыму стал Евгений Нетужилов, который ранее работал в военной прокуратуре Южного округа.

Несмотря на присоединение Крыма к России, на Украине по-прежнему действуют различные органы власти, которые отвечают за полуостров. В частности, главное управление СБУ по Крыму, воссозданное в 2016 году, базируется в Херсоне.

За последние пять лет Нетужилов стал уже пятым руководителем ведомства. Его предшественником был генерал-майор Александр Шмитько, которого Зеленский уволил еще в конце июня.

Помимо крымского СБУ существует украинская прокуратура Крыма, а также главное управление МВД полуострова, которое базируется в Одессе.