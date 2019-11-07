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Прокуратура Вены попросила арестовать экс-чиновника Минкультуры России

Прокуратура австрийской столицы, Вены, обратилась к суду с просьбой арестовать бывшего высокопоставленного чиновника российского Минкультуры. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры.

В прокуратуре подтвердили информацию о задержании российского экс-чиновника, о чем ранее сообщили в Национальной полиции Испании. В ведомстве отказались назвать имя задержанного.

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В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры

Как заявила ТАСС представитель ведомства, после задержания экс-чиновника прокуратура Вены попросила суд рассмотреть вопрос о его помещении под арест для дальнейшей передачи Испании. Просьба будет рассмотрена судом в ближайшее время.

7 ноября полиция Испании сообщила о задержании в Австрии бывшего высокопоставленного чиновника российского Минкультуры, а также его бывшей жены и сына. По данным ТАСС, речь идет об экс-главе департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борисе Мазо. Эти сведения подтвердил РБК источник, знакомый с расследованием.

С июля 2018 года Служба по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF) полиции Испании расследовала крупное налоговое мошенничество, совершенное россиянином, проживающим вместе с женой и сыном в Коста-дель-Соль. По данным ведомства, предполагаемые преступники совершили отмывание денег при покупке роскошной недвижимости в Марбелье. Предположительно, средства были получены от коррупционных и налоговых преступлений в России. Речь идет о хищении 164 млн руб., выделенных Минкультуры на реставрацию объектов культурного наследия, а также хищении около 450 млн руб. на постройку фондохранилища для Эрмитажа.

В марте 2016 года Мазо задержали вместе с замминистра культуры Григорием Пирумовым и сотрудниками компаний-застройщиков, в том числе «БалтСтроя». Все фигуранты дела признали вину, по окончании процесса всех обвиняемых отпустили. Суд назначил им реальные сроки в пределах уже отбытого в СИЗО или под домашним арестом. Спустя несколько месяцев Пирумова задержали по новому делу о хищениях на стройке комплекса зданий для Эрмитажа. Мазо, к тому моменту уехавший за рубеж, тоже стал обвиняемым, его арестовали заочно.

Теги: Австрия, прокуратура, Минкультуры России
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