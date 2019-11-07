Прокуратура Вены попросила арестовать экс-чиновника Минкультуры России

Прокуратура австрийской столицы, Вены, обратилась к суду с просьбой арестовать бывшего высокопоставленного чиновника российского Минкультуры. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры.

В прокуратуре подтвердили информацию о задержании российского экс-чиновника, о чем ранее сообщили в Национальной полиции Испании. В ведомстве отказались назвать имя задержанного.

Как заявила ТАСС представитель ведомства, после задержания экс-чиновника прокуратура Вены попросила суд рассмотреть вопрос о его помещении под арест для дальнейшей передачи Испании. Просьба будет рассмотрена судом в ближайшее время.

7 ноября полиция Испании сообщила о задержании в Австрии бывшего высокопоставленного чиновника российского Минкультуры, а также его бывшей жены и сына. По данным ТАСС, речь идет об экс-главе департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борисе Мазо. Эти сведения подтвердил РБК источник, знакомый с расследованием.