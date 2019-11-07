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Глава Комитета солдатских матерей отказалась признать свою отставку

Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская сообщила РБК, что не принимает свою отставку, о которой ранее заявили в организации.

«Никакой отставки я не принимаю. Я была [на лечении в санатории] в Евпатории, и они тут же состряпали эту грязь», — заявила Салиховская, отметив, что намерена подать в суд.

«У меня здесь представители регионов сидят. Они вам скажут, что я была, есть и буду [председателем комитета] до тех пор, пока я сама не уйду», — сообщила она.

Салиховская заявила, что ее деятельность «мешает зарабатывать» члену правления Комитета солдатских матерей Андрею Курочкину, который, по ее словам, берет деньги с родителей призывников.

В ответ на обвинения Салиховской Курочкин пояснил РБК, что в рамках комитета действовал ряд проектов для привлечения дохода, в том числе по защите прав призывников, что является его специализацией в комитете.

«Чтобы официально оформлять соглашения и все деньги проводить, я зарегистрировал ИП, а до этого я работал по соглашению с другими компаниями, специально чтобы платить налоги, чтобы ответственность нести», — объяснил он, отметив, что оформлял соглашения через третьи организации из-за возражений Салиховской.

Также Курочкин подтвердил РБК, что вопрос об отстранении Салиховской от должности уже решен, остается лишь внести формальные изменения в документы. По его словам, новые изменения уже отправили на регистрацию в Минюст. Он также отметил, что причинами такого решения стала накопившаяся финансовая задолженность комитета, вызванная низкой эффективностью принятия решений Салиховской.

РБК направил запрос в пресс-службу Минюста России.

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Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя

7 ноября Комитет матерей России сообщил о досрочном прекращении полномочий Салиховской. До этого, 5 ноября, на совместной пресс-конференции ветеранской организации «Офицеры России» и Комитета солдатских матерей России она прокомментировала дело Рамиля Шамсутдинова. По ее словам, он расстрелял солдат не из-за дедовщины, а из-за компьютерных игр и интернета, который «надо закрывать». В комитете позже отметили, что мнение Салиховской не совпадает с мнением организации.

Теги: комитет, солдатские матери, новости РБК
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