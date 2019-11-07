Глава Комитета солдатских матерей отказалась признать свою отставку

Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская сообщила РБК, что не принимает свою отставку, о которой ранее заявили в организации.

«Никакой отставки я не принимаю. Я была [на лечении в санатории] в Евпатории, и они тут же состряпали эту грязь», — заявила Салиховская, отметив, что намерена подать в суд.

«У меня здесь представители регионов сидят. Они вам скажут, что я была, есть и буду [председателем комитета] до тех пор, пока я сама не уйду», — сообщила она.

Салиховская заявила, что ее деятельность «мешает зарабатывать» члену правления Комитета солдатских матерей Андрею Курочкину, который, по ее словам, берет деньги с родителей призывников.

В ответ на обвинения Салиховской Курочкин пояснил РБК, что в рамках комитета действовал ряд проектов для привлечения дохода, в том числе по защите прав призывников, что является его специализацией в комитете.