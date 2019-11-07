Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя

Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую. В сообщении во «ВКонтакте» комитет назвал ее «нашим экс-председателем». Первой внимание на это обратила «Медуза».

«Полномочия председателя ООО «КСМ России» Салиховской Флеры Маликовны досрочно прекращены. В настоящее время проходит государственная регистрация изменений в Министерстве юстиции», — говорится в сообщении на сайте комитета.

По данным Baza, Салиховскую уволили 2 ноября. При этом юрист организации Александра Латынина уточнила, что формально ее полномочия продолжают действовать, поскольку документы о снятии с должности пока не ушли в Министерство юстиции.

В разговоре с Baza Флера Салиховская заявила, что она продолжает работать председателем. По ее мнению, конференцию комитета, где обсуждалась ее отставка, провели с нарушениями.