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Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя

Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую. В сообщении во «ВКонтакте» комитет назвал ее «нашим экс-председателем». Первой внимание на это обратила «Медуза».

«Полномочия председателя ООО «КСМ России» Салиховской Флеры Маликовны досрочно прекращены. В настоящее время проходит государственная регистрация изменений в Министерстве юстиции», — говорится в сообщении на сайте комитета.

По данным Baza, Салиховскую уволили 2 ноября. При этом юрист организации Александра Латынина уточнила, что формально ее полномочия продолжают действовать, поскольку документы о снятии с должности пока не ушли в Министерство юстиции.

В разговоре с Baza Флера Салиховская заявила, что она продолжает работать председателем. По ее мнению, конференцию комитета, где обсуждалась ее отставка, провели с нарушениями.

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Так, 5 ноября на совместной пресс-конференции ветеранской организации «Офицеры России» и Комитета солдатских матерей России она прокомментировала дело Рамиля Шамсутдинова. По ее словам, он расстрелял солдат не из-за дедовщины, а из-за компьютерных игр и интернета, который «надо закрывать».

«Наше мнение как членов, в том числе и региональных отделений, КСМ России кардинально не совпадает с мнением нашего экс-председателя Салиховской Ф.М. Мы считаем, что никакие компьютерные игры, а тем более не защищенное интернет-пространство не могли повлиять на совершение преступления в Забайкалье», — заключили в сообщении комитета в соцсети.

Теги: комитет, Солдатские матери, отставка, председатель
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