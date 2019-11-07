Госдума одобрила законопроект о квалифицированных бюро кредитных историй

Госдума в первом чтении одобрила проект закона, предусматривающий создание института квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), которые будут предоставлять данные о долговой (платежной) нагрузке заемщика.

Законопроект предлагает создание системы проверки долговой нагрузки россиян перед выдачей им потребительских кредитов. Как следует из текста проекта, его цель — модернизация действующей системы формирования кредитных историй с учетом показателей развития кредитного рынка и современных финансовых технологий.

В случае принятия законопроекта Банк России выработает методику расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки, предусматривающую механизм расчета по принципу «одного окна». Предполагается, что законопроект облегчит пользователям и субъектам кредитных историй получение информации из БКИ. Помимо этого он будет способствовать уточнению состава входящих в кредитную историю данных, а также созданию нормативной базы для обмена этими сведениями между БКИ.

Как следует из текста проекта, Центробанк получит право определять порядок формирования сведений, входящих в кредитную историю (сейчас определяется БКИ). Регулятор также сможет устанавливать требования в отношении унифицированных форматов информационного обмена сведениями, необходимыми для расчета нагрузки, между пользователями кредитных историй и БКИ. В проекте также уточняется перечень сделок, сведения о которых следует направлять в БКИ, и состав источников формирования кредитных историй.

В сентябре о планах передать БКИ расчет показателя долговой нагрузки сообщил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, в ходе работы над проектом рассматривался вариант предоставления доступа к данным налоговой и Пенсионного фонда.