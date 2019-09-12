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Финансы ,  
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Бюро кредитных историй предложили предоставить доступ к данным о доходах
Расчет показателя долговой нагрузки предлагают передать специальным бюро кредитных историй. По словам главы профильного комитете Госдумы, рассматривается вариант с предоставлением доступа к данным налоговой и Пенсионного фонда
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Доступ к данным о доходах россиян предлагается предоставить квалифицированным бюро кредитных историй (БКИ), чтобы они, а не банки, рассчитывали показатель долговой нагрузки (БДН) заемщиков. Соответствующие поправки к закону «О кредитных историях» рассмотрят в первом чтении в сентябре, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект предполагает создание специальных БКИ, которые по запросу будут вычислять показатель долговой нагрузки и передавать эту информацию банкам. «Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из ПФР и ФНС», — сказал Аксаков.

В пресс-службе ПФР напомнили изданию, что по закону персональные данные нельзя передавать без согласия гражданина.

Участники закрытой встречи в Ассоциации банков России рассказали газете, что кредиторы предложили передавать им показатель долговой нагрузки или информацию для его расчета бесплатно и без разрешения заемщика. В ЦБ же заявили, что предоставление данных о действующих договорах займа без разрешения клиентов способно привести к тому, что права граждан будут нарушены.

В пресс-службе ВТБ заявили, что банк поддерживает идею сделать новую услугу бесплатной или проводить ее на основе минимальных расценок. В Сбербанке же указали на то, что безвозмездный сервис по расчету ПНД вынудит бюро кредитных историй компенсировать расходы и повышать стоимость других услуг. ЦБ предлагает ввести предельный показатель цены за данную информацию и привязать его к среднерыночной стоимости кредитного отчета.

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По словам Аксакова, тарифы для банков должны быть разумными и низкими, так как основные затраты бюро на расчет показателя — это единовременные расходы на доработку программных продуктов.

Крупные банки сами создают бюро кредитных историй, так как затраты на работу с БКИ становятся затратными, если учесть объем ежедневных обращений заемщиков, заявил зампред правления Локо Банка Андрей Люшин. Главный экономист консалтинговой «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что при согласии физлица банк может получить информацию о нем за 16 руб., однако, если необходимо проанализировать нагрузку 40-80 млн человек, эта сумма превратится в 0,64–1,28 млрд руб.

«Представим, что данные по долговой нагрузке станут бесплатными или очень дешевыми, а также что не нужно разрешение гражданина на доступ к ним. В этом случае любой банк сможет сделать выборку «лучших» заемщиков и попытаться навязать им свои услуги, то есть заняться маркетинговым терроризмом», — сказал Надоршин.

Информация в разных БКИ схожа по формату, но бюро не обмениваются сведениями между собой, сказала руководитель департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная. На основе действующих 12 бюро кредитных историй предполагается создать три-четыре, которые получат всю информацию и займутся расчетом показателя, пишет издание.

Автор: Константин Нагаев
Теги: доходы россиян, кредиты
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