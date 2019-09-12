Бюро кредитных историй предложили предоставить доступ к данным о доходах

Расчет показателя долговой нагрузки предлагают передать специальным бюро кредитных историй. По словам главы профильного комитете Госдумы, рассматривается вариант с предоставлением доступа к данным налоговой и Пенсионного фонда

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Доступ к данным о доходах россиян предлагается предоставить квалифицированным бюро кредитных историй (БКИ), чтобы они, а не банки, рассчитывали показатель долговой нагрузки (БДН) заемщиков. Соответствующие поправки к закону «О кредитных историях» рассмотрят в первом чтении в сентябре, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект предполагает создание специальных БКИ, которые по запросу будут вычислять показатель долговой нагрузки и передавать эту информацию банкам. «Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из ПФР и ФНС», — сказал Аксаков.

В пресс-службе ПФР напомнили изданию, что по закону персональные данные нельзя передавать без согласия гражданина.

Участники закрытой встречи в Ассоциации банков России рассказали газете, что кредиторы предложили передавать им показатель долговой нагрузки или информацию для его расчета бесплатно и без разрешения заемщика. В ЦБ же заявили, что предоставление данных о действующих договорах займа без разрешения клиентов способно привести к тому, что права граждан будут нарушены.

В пресс-службе ВТБ заявили, что банк поддерживает идею сделать новую услугу бесплатной или проводить ее на основе минимальных расценок. В Сбербанке же указали на то, что безвозмездный сервис по расчету ПНД вынудит бюро кредитных историй компенсировать расходы и повышать стоимость других услуг. ЦБ предлагает ввести предельный показатель цены за данную информацию и привязать его к среднерыночной стоимости кредитного отчета.