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Путин предложил воспитать поколение в духе ценностей многодетной семьи

Президент России Владимир Путин отметил важность воспитания подрастающих поколений в духе ценностей многодетной семьи. Об этом говорится в тексте приветственной телеграммы, направленной главой государства организаторам, участникам и гостям форума «Святость материнства». Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

В тексте телеграммы отмечается, что тема форума соответствует проводящейся в стране политике. Президент призвал уделять приоритетное внимание вопросам развития сферы здравоохранения и поддержки рождаемости и молодых семей. «Именно дома, в семейной атмосфере, закладываются основы мировоззрения человека, его личные качества и духовно-нравственные идеалы. И потому важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи», — говорится в обращении.

Путин также отметил важность заботы о близких, создания условий для самореализации молодежи и решения проблем социального и инфраструктурного характера.

VII Форум «Святость материнства» проходит в столице Сербии Белграде 7 ноября.

В сентябре кабмин утвердил единовременную выплату в размере 450 тыс. руб. многодетным семьям для погашения ипотечных кредитов. Государственной помощью могут воспользоваться заемщики по ипотечному кредиту, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родится третий и последующий ребенок.

Теги: Владимир Путин, молодые семьи
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