Посольство Украины попросило The New York Times поменять карту с Крымом

Украинское посольство в США обратилось к редакторам газеты The New York Times с просьбой исправить ошибку в недавней публикации, где изображена карта с российским Крымом. Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Речь идет о статье от 3 ноября, посвященной украинскому олигарху Игорю Коломойскому и его планам по строительству горнолыжного курорта в Карпатах. В материале фигурирует карта, на которой полуостров Крым окрашен в тот же цвет, что и территория России.

Посольство попросило The New York Times не ошибаться с изображением Крыма и тем самым «не играть на руку российской информационной пропаганде».

В дипмиссии отметили, что издание опубликовало карту «с явными нарушениями признанной на международном уровне границы Украины», и понадеялись на оперативную реакцию журналистов The New York Times.