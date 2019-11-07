Посольство Украины попросило The New York Times поменять карту с Крымом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 63,73 (+0,14) Quote, 13:01
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (+0,12) Quote, 13:01
Рэмзи извинился перед Роналду за гол в матче с «Локомотивом» Спорт, 16:06 В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры Общество, 16:06 Официальные мячи чемпионатов Европы. Фоторепортаж Спорт, 16:05  «Цифровые двойники» в логистике: как математика помогает экономить Pro, 16:00 Путин предложил воспитать поколение в духе ценностей многодетной семьи Общество, 15:56 Если соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 15:51 Орешкин ответил на данные о малом бизнесе на грани стагнации Экономика, 15:44 Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group Технологии и медиа, 15:42 На востоке Москвы автобус врезался в торговые ряды Общество, 15:41 «Bitcoin по $14 000 и $300 за Ethereum»: как изменится рынок к концу года Крипто, 15:37 Продажи автомобилей в России продолжили падение Бизнес, 15:34 Кремль не будет проверять слова Кадырова из материала Би-би-си Политика, 15:32 В Ставрополе задержали министра строительства и архитектуры края Общество, 15:27 Как Максим Фадеев построил и разрушил свою музыкальную империю Стиль, 15:26
Политика ,  
0 
Посольство Украины попросило The New York Times поменять карту с Крымом

Украинское посольство в США обратилось к редакторам газеты The New York Times с просьбой исправить ошибку в недавней публикации, где изображена карта с российским Крымом. Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Речь идет о статье от 3 ноября, посвященной украинскому олигарху Игорю Коломойскому и его планам по строительству горнолыжного курорта в Карпатах. В материале фигурирует карта, на которой полуостров Крым окрашен в тот же цвет, что и территория России.

Посольство попросило The New York Times не ошибаться с изображением Крыма и тем самым «не играть на руку российской информационной пропаганде».

В дипмиссии отметили, что издание опубликовало карту «с явными нарушениями признанной на международном уровне границы Украины», и понадеялись на оперативную реакцию журналистов The New York Times.

Политика
Посольство попросило AFP больше не делать карты с российским Крымом

Посольства Украины и официальный Киев неоднократно обращали внимание онлайн-сервисов и СМИ на статус Крыма, который они считают украинским. Весной 2019 года посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству Google и попросил скорректировать границы полуострова на сервисе Google Maps.

В компании неоднократно заявляли, что для пользователей на территории России Крым отображается российским, а для пользователей других страны — спорной территорией.

Теги: посольство, Украина, США, Крым
Материалы по теме
Посольство Украины потребовало у кинотеатров в США не показывать «Т-34»
Политика
Посольство Украины попросило Google пересмотреть статус Крыма на картах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter