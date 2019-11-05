В Казани при пожаре в жилом доме пострадали пятеро детей

В Казани при пожаре в жилом доме пострадали пятеро детей

Пожар произошел в одном из многоквартирных жилых домов Казани утром 5 ноября. В результате удалось спасти 28 человек, госпитализация потребовалась пятерым детям, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Татарстану.

Как сообщили в ведомстве, информация о горении квартиры по адресу: Казань, улица Нурсултана Назарбаева, 54, поступила в 09:44 мск.

«По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения в 09:49 установлено, что происходит горение кухни в квартире на четвертом этаже... Всего спасены 28 человек, из них 13 детей, еще 20 человек вышли состоятельно», — говорится в сообщении.

Как заявили в ведомстве, для спасения людей развернули автоматический коленчатый подъемник и автолестницу. При помощи высотной спецтехники из окон спасли пять человек, трое из них — дети. Пятерых детей госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Открытое горение ликвидировали в 10:22. Спасатели установили, что на четвертом этаже, возле эвакуационного выхода, на площади 10 кв. м горела мебель. Пожар был ликвидирован усилиями 59 человек и 20 единиц техники.