В Якутии завели дело из-за посторонней женщины за штурвалом самолета

В Якутии завели дело из-за посторонней женщины за штурвалом самолета

Следователи возбудили уголовное дело из-за того, что самолет пилотировала женщина, не имеющая соответствующего допуска, сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

Следствие считает, что 31 августа один из членов экипажа пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» провел в кабину девушку и передал ей управление воздушным судном.

Дело открыли по ч.1. ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным СК, инцидент произошел на рейсе по маршруту Якутск — Саккырыыр. О случившемся стало известно в начале ноября, когда в интернете появилось видео, на котором пилот передает штурвал посторонней девушке.