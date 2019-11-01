В Якутии начали проверку видео с управляющей пассажирским Ан-24 девушкой

Видео, на котором пилот пассажирского Ан-24 посадил за штурвал девушку, проверит транспортная полиция Якутии. Об этом сообщает телеканал «Якутия24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным портала NewsYkt, девушку в кабину незаконно пустил ее знакомый — командир воздушного судна. В «ИрАэро» сообщили изданию, что проверяют информацию. «Есть сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании», — сказали в авиакомпании.

В транспортной полиции республики заявили, что проводится проверка в факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности. У авиаперевозчика запросили план полета, состав членов экипажа и другие документы.