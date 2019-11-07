В ФСБ назвали число готовых вернуться в Россию родственников боевиков

Около 2 тыс. россиян — родственников боевиков готовы вернуться в Россию с Ближнего Востока и вести здесь террористическую деятельность, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, пишет «РИА Новости».

«На данный момент женщин и детей, являющихся родственниками боевиков только из числа граждан России, находящихся на Ближнем Востоке или убывших оттуда..., насчитывается порядка 2 тыс.», — сказал Бортников.

По его словам, террористы и их родственники часто возвращаются в Россию по гуманитарным коридорам. Поскольку они нередко выступают носителями экстремистской идеологии, их используют в качестве вербовщиков, пропагандистов и террористов-смертников.

Бортников отметил, что сами боевики предпочитают проникать в страну по каналам нелегальной миграции и оседать при поддержке этнических ОПГ.

6 ноября президент Владимир Путин сообщил, что с января по сентябрь 2019 года ФСБ предотвратила 39 преступлений террористической направленности.