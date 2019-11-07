Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 63,59 (+0,34) Quote, 06 ноя, 12:42
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 70,43 (+0,01) Quote, 06 ноя, 12:42
ВТБ и ВЭБ прокредитуют создание угольного терминала в Хабаровском крае Экономика, 10:02 Рынок временного персонала в России: кому и когда это выгодно Pro, 10:01 Apple вновь возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний Технологии и медиа, 10:00 Светова отпустили после допроса в Следственном комитете Общество, 10:00 Самые интересные русскоязычные подкасты Партнерский материал, 09:58 Минобороны решило модернизировать три малых ракетных корабля Политика, 09:53 Международный экспортный форум «Сделано в России» Конференции, 09:41 Шипы или липучка: какие шины выбрать для зимы РБК и Dunlop, 09:29 Трамп обвинил демократов в тоталитаризме Общество, 09:21 Исследователи из США впервые за 20 лет обнаружили новый штамм ВИЧ Общество, 09:09 Куда бы сейчас пошел учиться Билл Гейтс: гуру — о перекосах в образовании Pro, 09:01 Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин Бизнес, 09:00 Контракт с Поднебесной: как избежать недоразумений в бизнесе с Китаем РБК и Открытие, 09:00 ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка Финансы, 08:38
Политика ,  
0 
Минобороны решило модернизировать три малых ракетных корабля

Министерство обороны планирует заказать модернизацию трех малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота. После этого срок их службы будет продлен на восемь лет, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко во время посещения Северо-восточного ремонтного центра (СВРЦ), говорится в поступившем в РБК сообщении министерства.

«Сегодня мы прорабатываем с предприятием вопрос о модернизации серии МРК проекта 1234, речь идет о трех таких кораблях. По ее итогам их срок службы будет продлен на восемь лет с возможностью его продления еще на восемь лет после заводского ремонта», — сказал Криворучко.

Общество
Главком ВМФ пообещал построить не имеющие аналогов в мире корабли

Процесс модернизации займет пять лет. Замминистра пояснил, что проект модернизации предусматривает, что установленные на кораблях ракетные комплексы «Малахит» заменят на комплексы «Уран», а число пусковых установок увеличат с 6 до 16.

Радиолокационный комплекс «Титанит», предназначенный для обнаружения надводных целей, сменит современная станция КРС-27 «Минерал». Помимо этого, на корабли установят артиллерийскую установку АК-176МА. Модернизация позволит увеличить боевой потенциал и дальность обнаружения более, чем в три раза, заявил замминистра.

Теги: Минобороны, модернизация
Материалы по теме
Главком ВМФ пообещал построить не имеющие аналогов в мире корабли
Общество
В Средиземном море прошли совместные учения ВМФ и ВКС России
Политика
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter