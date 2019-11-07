Минобороны решило модернизировать три малых ракетных корабля

Министерство обороны планирует заказать модернизацию трех малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота. После этого срок их службы будет продлен на восемь лет, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко во время посещения Северо-восточного ремонтного центра (СВРЦ), говорится в поступившем в РБК сообщении министерства.

«Сегодня мы прорабатываем с предприятием вопрос о модернизации серии МРК проекта 1234, речь идет о трех таких кораблях. По ее итогам их срок службы будет продлен на восемь лет с возможностью его продления еще на восемь лет после заводского ремонта», — сказал Криворучко.

Процесс модернизации займет пять лет. Замминистра пояснил, что проект модернизации предусматривает, что установленные на кораблях ракетные комплексы «Малахит» заменят на комплексы «Уран», а число пусковых установок увеличат с 6 до 16.

Радиолокационный комплекс «Титанит», предназначенный для обнаружения надводных целей, сменит современная станция КРС-27 «Минерал». Помимо этого, на корабли установят артиллерийскую установку АК-176МА. Модернизация позволит увеличить боевой потенциал и дальность обнаружения более, чем в три раза, заявил замминистра.