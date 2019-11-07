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Трамп обвинил демократов в тоталитаризме

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в тоталитаризме, а также заявил о наступлении депрессии в случае победы демократов на выборах США. Об этом он сообщил, выступая на митинге в Луизиане, трансляцию которого вел FoxNews.

«Если демократы вернутся, то у вас будет депрессия, которой еще вы еще никогда не видели», — сказал Трамп. Он отметил, что демократы, стремясь трансформировать Америку, становятся все более тоталитарными: подавляют недовольных, обвиняют невиновных, уничтожают юридические стандарты, устраивают показательные процессы и пытаются свергнуть американскую демократию, чтобы навязать свою социалистическую повестку дня.

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Более половины американцев одобрили процедуру импичмента Трампа

О том, что в случае победы любого из претендентов от Демократической партии страну ждет крах экономики, Трамп заявлял в октябре. Он также отмечал, что благодаря «мошенничеству» демократов с импичментом республиканцы смогут удержать под своим контролем сенат и пост президента, а также вернуть себе большинство в палате представителей.

Выборы в президенты США пройдут 3 ноября 2020 года. В июне этого года Трамп объявил о старте своей президентской кампании. О своих планах участвовать в выборах также заявили бывший вице-президент США Джо Байден и губернатор штата Монтана Стив Баллок.
 

Теги: Дональд Трамп, тоталитаризм, демократы
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