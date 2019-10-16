Трамп предсказал крах экономики США в случае победы «клоуна» на выборах

По словам президента США, в случае избрания в 2020 году любого из претендентов от Демократической партии страну ждет повторение Великой депрессии

Дональд Трамп (Фото: Юрий Грипас / Reuters)

Победа на выборах президента США, которые пройдут в 2020 году, любого из участников последних дебатов претендентов от Демократической партии приведет экономику страны к краху. Об этом предупредил действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

«Наша рекордная экономика рухнет так же, как в 1929 году, если любой из этих клоунов станет президентом», — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

24 октября 1929 года промышленный индекс Доу-Джонса упал на 11%, этот день стал известен как «черный четверг». Обвал цен на акции продолжился в «черную пятницу» (25 октября), «черный понедельник» (28 октября) и «черный вторник» (29 октября) и ознаменовал начало Великой депрессии, продолжавшейся до конца 1930 годов.

Трам также отметил, что ни у кого из участников демократических дебатов, прошедших 15 октября в Огайо, нет шансов стать президентом. «Теперь вы понимаете, почему у них нет выбора, только продвинуть абсолютно незаконный и абсурдный импичмент одного из самых успешных президентов!» — добавил Трамп, заявив, что запустившая процедуру его импичмента спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сама должна быть отстранена за мошенничество.

Президент также выразил уверенность, что благодаря «мошенничеству» демократов с импичментом республиканцы смогут не только удержать под своим контролем сенат и пост президента, но и вернуть себе большинство в палате представителей.