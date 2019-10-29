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Пять человек отравились угарным газом в Башкирии

В жилом доме города Нефтекамска из-за отравления газом погибла одна женщина, еще четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

По данным главка, инцидент произошел утром 29 октября в доме на улице Удачной. Прибыв на место происшествия, сотрудники ведомства не обнаружили следов горения.

В больницу были доставлены 65-летний мужчина, 61-летняя женщина и мальчики шести  и четырех лет. 33-летняя мать детей погибла. По словам медиков, все госпитализированные отравились угарным газом. Они находятся в реанимации.

Сотрудники газовой службы, МВД и городской администрации работают на месте и выясняют причины происшествия.

Теги: Башкирия, Нефтекамск, смерть, отравление, газ
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