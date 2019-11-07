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СК назвал версию покушения на адвоката в Кемерово

Одной из версий, которые следователи отрабатывают по делу о покушении на адвоката в центре Кемерово, является заказное убийство. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Кемеровской области.

«Отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых версия заказного убийства», — сказано в сообщении.

Представитель регионального главка СК ранее говорила, что пострадавший — соучредитель коллегии адвокатов Сергей Учитель.

По данным следствия, 6 ноября неизвестный выстрелил в мужчину, который выходил из здания, и ранил его в грудную клетку. Пострадавший был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает. Нападавший попытался скрыться, но его задержали сотрудники полиции. Как удалось установить следствию, 53-летний задержанный — уроженец города Находки. По его словам, в Кемерово он приехал, чтобы найти работу. Следователи установили, что он ждал пострадавшего адвоката на автостоянке в течение нескольких часов.

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На месте преступления следователи обнаружили гильзы, по которым будет проведена баллистическая экспертиза. По предварительным данным, оружие было переделано под стрельбу боевыми патронами из пневматического или травматического.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Теги: Кемерово, покушение на убийство, адвокат
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