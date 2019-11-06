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В Кемерово возбудили уголовное дело после покушения на адвоката

По факту покушения на адвоката в центре Кемерово возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Нападение было совершено днем 6 ноября. Неизвестный выстрелил в мужчину, который выходил из здания, и ранил его в грудную клетку. Пострадавший был госпитализирован, а полицейскому патрулю удалось задержать стрелявшего, личность которого устанавливается.

Как ранее сообщала «Российская газета» со ссылкой на представителя СУ СК России по региону Надежду Ананьеву, пострадавший — соучредитель коллегии адвокатов Сергей Учитель.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Теги: Кемерово, покушение на убийство
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