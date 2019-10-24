В Донбасс прибыла колонна автомобилей с гуманитарной помощью из России

В Донбасс прибыла колонна автомобилей с гуманитарной помощью из России

Автомобили 88-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По данным МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики, на 16 автомобилях доставлено 181,5 т груза, в том числе продуктовые наборы для детей, медикаменты и медицинское оборудование.

Как сообщили журналистам в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики, такой же конвой прибыл утром 24 октября в Донецк. «Общий вес груза составил около 360 т», — приводит «РИА Новости» слова представителя ведомства.

Предыдущий гуманитарный конвой прибыл в Донецк 17 октября. Тогда украинский МИД направил властям России ноту протеста из-за «незаконной переброски» конвоя во «временно оккупированный» Донбасс. В ноте было указано, что Кремль нарушает минские соглашения.