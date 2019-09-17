Кадыров попросил деятелей культуры беречь молодежь от фальшивых ценностей

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских театральных деятелей воспитывать молодежь в патриотическом духе и беречь ее от «фальшивых ценностей». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы республики.

Кадыров встретился с председателем Союза театральных деятелей Александром Калягиным, худруком Оренбургского драматического театра Рифкатом Исрафиловым, главным режиссером Центрального академического театра Российской армии Борисом Морозовым и другими.

«Нельзя дать неправильным людям использовать нашу молодежь. Нужно ее беречь от современных фальшивых ценностей», — заявил Кадыров. Он отметил падение культурного уровня в некоторых странах, где, в частности, «сплошной разврат и наркомания» стали чем-то обыкновенным, родителей «все чаще отправляют в дома престарелых, пенсионеров не уважают, нуждающихся в помощи выбрасывают». «Если у нас заберут культуру, то и патриотизма не будет. А кто тогда будет защищать Родину? Никто. Мы потеряем ее в последующем», — посетовал глава Чечни.

Кадыров призвал деятелей культуры влиять при помощи своего искусства на молодежь, не оставляя ее под пагубным влиянием «врагов наших народов». Он заявил, что театральной сцене под силу помочь сохранению народных ценностей и избежать их искажения со стороны.