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Шнуров ответил стихом на слова Путина об уникальном российском вооружении

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал слова Путина о том, что Россия имеет уникальное современное вооружение, но при этом не собирается угрожать другим странам.

Музыкант сочинил стихотворение, которое опубликовал в Instagram. «Он сказал. Так в небесах грозы засверкали. Мир качнулся на весах под богиней Кали», — пишет Шнуров. Он заключил, что президент может применить новое оружие к другим странам, «но пока не будет».

Ранее Путин на встрече с высшими офицерами заявил, что Россия собирается наращивать свой оборонный потенциал и ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового и лазерного оружия, которых нет у других стран. При этом, по словам президента, разработка нового оружия необходима для того, чтобы защитить страну от растущих угроз, а не угрожать другим странам.

Теги: Сергей Шнуров, Владимир Путин, российское вооружение
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