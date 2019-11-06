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Общество ,  
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В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой

Полиция в Туле задержала мужчину, который направлялся в одну из школ с пневматической винтовкой. Об этом сообщается на сайте управления Росгвардии по Тульской области.

К сотрудникам ведомства обратился охранник учебного заведения, который указал на гражданина с оружием. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Задержанным оказался 21-летний житель Воронежа. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали следственно-оперативной группе. По данному факту проводится проверка.

Ранее в конце октября сотрудники ФСБ в ходе совместной операции с МВД задержали студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина, который, по данным следствия, готовил убийство студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума. По данному факту завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Теги: Тула, Росгвардия, винтовка, задержание
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