Захарова сообщила о случаях извинений МИДа за ошибки

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век», рассказала о случаях, когда ей приходилось приносить публичные извинения за информационные ошибки, допущенные внешнеполитическим ведомством. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, публично ведомство извинялось два раза. Речь идет о случаях, которые случились два года назад.

«Так мы познакомились с Данилой Гальперович (журналист русской службы радиостанции «Голос Америки». — РБК). Когда Сергей Викторович Лавров в ходе пресс-конференции процитировал его статью, он думал, что цитирует из его статьи, а процитировал то, чего в статье не было, и в описательном жанре говорил о статье. Но фамилию назвал. Мне написал человек, сказал: «вот я тот самый, я на самом деле так не писал». Я написала целый пост, принесла извинения», — сообщила Захарова.

Кроме того, дипломат упомянула историю с участием комиссара Совета Европы Дуней Миятович, когда в ходе брифинга она рассказала о том что Миятович отказали в визе на Украину. Впоследствии Миятович опровергла это заявление, а Захарова признала, что ведомство ошиблось.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства упомянула случай, когда она в эфире на российском телевидении перепутала снимок посещения лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка) Усамы бен Ладена Белого дома с посещением делегации талибов. Спустя две недели Захарова позвонила ведущему программы и сообщила, что перепутала снимки. «Мы сами себя поправляем регулярно, считаем, что это абсолютно нормально», — заключила дипломат.