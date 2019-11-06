Общество , 06 ноя, 21:12
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Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александра Ведерникова. Соответствующий документ опубликован (*.pdf) на сайте правительства.
Как следует из распоряжения, Ведерников сам подал заявление об увольнении.
Ведерников был одним из шести заместителей руководителя Росавиации Александра Нерадько и входил в коллегию ведомства.
В пресс-службе Росавиации пояснили РБК, что Ведерников занимался вопросами по организации воздушного движения и поиска-спасения.