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Внука экс-директора АвтоВАЗа приговорили к колонии за ДТП в Москве

Никулинский районный суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам колонии-поселения виновника аварии, в которой погиб человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. СМИ сообщали, что виновником оказался внук бывшего директора АвтоВАЗа.

«Окончательного решения пока нет, дело находится в Мосгорсуде на обжаловании. Суд первой инстанции (Никулинский районный суд Москвы. — РБК) вынес ему два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. По поводу решения Мосгорсуда пока информации нет», — сказали в пресс-службе.

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Авария произошла в середине апреля в районе Воробьевых гор. По данным московского управления ГИБДД, автомобиль Mercedes выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Hyundai. В результате водитель Hyundai погиб на месте происшествия, а пассажирка Mercedes получила перелом руки.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). «Комсомольская правда» сообщала, что за рулем Mercedes находился 19-летний Егор Ляченков, внук бывшего директора АвтоВАЗа Николая Ляченкова. Издание отмечало, что он отказался пройти медицинское освидетельствование. О том, что виновником аварии был внук экс-директора АвтоВАЗа, также сообщали телеканалы «360» и «Москва 24», Telegram-канал Baza и другие.

Теги: Москва, ДТП, приговор, АвтоВАЗ, новости РБК
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