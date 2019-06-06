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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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В Пермском крае возбудили дело из-за инсценировки депутатом нападения

В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении депутата регионального заксобрания, после того как он попытался инсценировать собственное убийство. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

В отношении 35-летнего депутата дело возбуждено по ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). В отношении двух женщин и мужчины — по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 306 УК РФ (пособничество в совершении ложного доноса, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения).

По данным следствия, осенью 2018 года депутат «с целью повышения своего общественного имиджа» решил инсценировать покушение на свое убийство. К исполнению задуманного он за вознаграждение привлек свою знакомую, которая нашла мужчину и женщину, которые стали исполнителями.

Инсценировка нападения была разыграна в феврале. После этого депутат обратился в полицию, предоставив доказательства якобы совершенного преступления.

По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело, проведен ряд экспертиз и иных следственных действий. Были установлены все причастные к инсценировке лица.

Суд арестовал депутата до 25 июля. Остальным подозреваемым избраны иные меры пресечения. «РБК Пермь» уточняет, что речь идет о депутате КПРФ Илье Кузьмине.

24 февраля парламентарий в соцсети опубликовал фото и сообщение о том, что в него дважды стреляли из обреза. Кузьмин утверждал, что второй выстрел должен был прийтись ему в затылок, однако он споткнулся. По факту произошедшего было возбуждено дело, через два дня задержали подозреваемого — жителя Соликамска Эдуарда Мельникова, ранее осужденного за истязания. На допросе он сообщил, что покушение на убийство было инсценировкой.

Теги: Пермский край, Депутаты, инсценировка, Уголовное дело
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