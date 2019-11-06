В Москве майор полиции попытался съесть взятку в ₽10 тыс. с семечками

В Москве майор полиции попытался съесть взятку в ₽10 тыс. с семечками

В Москве майор транспортной полиции при задержании за мелкую взятку попытался съесть полученные купюры, сообщает ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Пятитысячную и одну тысячную купюру он успел проглотить почти полностью, заев их семечками, однако съесть еще четыре банкноты не успел.

«Во время задержания за мелкую взятку на станции Москва-Савеловская майор, старший оперуполномоченный уголовного розыска линейного пункта полиции на железнодорожной станции Тушино попытался съесть купюры в общей сумме 10 тыс. руб. При этом он стал заедать деньги семечками из ящика своего рабочего стола», — говорит собеседник ТАСС.

В сообщении на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ подтверждается задержание сотрудника полиции на станции Тушино за мелкую взятку. Полицейского задержали 1 ноября. Он пытался взять взятку за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению о преступлении.

Следователи подтверждают, что полицейский пытался уничтожить полученные банкноты. «В ходе оперативно-разыскного мероприятия, проводимого сотрудниками следственного управления и ОСБ УТ МВД России по ЦФО, подозреваемый пытался уничтожить полученные незаконным путем денежные средства, однако был задержан», — говорится в сообщении. Более точно судьба переданных денег в сообщении не описывается.