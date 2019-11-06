Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 63,59 (+0,34) Quote, 12:42
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 70,43 (+0,01) Quote, 12:42
Эффект масштаба Нетология-групп: почему надо ставить недостижимые цели РБК Стиль и Henderson, 14:44 В Кремле объяснили слова Путина о бакалавриате и магистратуре Общество, 14:41 Сечин заявил о возможности увеличить дивиденды «Роснефти» из-за прибыли Бизнес, 14:38 В агентстве АКРА второй раз за год сменился гендиректор Финансы, 14:36 Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова Общество, 14:33 Ретро и 1200 сил: самый безумный тюнинг из Лас-Вегаса Авто, 14:32 Резидентам «русских офшоров» будет легче спрятать своих владельцев Pro, 14:29 И чувствовать спешит: о чем говорит фильм «Верность» Стиль, 14:23 Екатерина Шатилова — о недоимке по НДС при дроблении бизнеса Партнерский материал, 14:14 Регионам отказали в праве издавать «абстрактные запреты» на митинги Общество, 14:09 В Минприроды прокомментировали увольнение куратора мусорной реформы Общество, 13:57 Акции нефтяников Chesapeake рухнули на 18%. Компания близка к дефолту Quote, 13:56 Le Parisien сообщила о госпитализации актрисы Катрин Денев Общество, 13:53 Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены Общество, 13:53
Бизнес ,  
0 
Сечин заявил о возможности увеличить дивиденды «Роснефти» из-за прибыли

Акционеры «Роснефти» вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 года с учетом сильных финансовых результатов за третий квартал и относительно стабильной текущей конъюнктуры. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Его слова приводятся в пресс-релизе компании.

«30 сентября акционеры «Роснефти» одобрили выплату промежуточных дивидендов на общую сумму 162,6 млрд руб. С учетом сильных финансовых результатов за третий квартал и относительно стабильной текущей конъюнктуры акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов», — сказал Сечин.

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за девять месяцев текущего года выросла на 25%, до 550 млрд руб., в том числе в третьем квартале этот показатель составил 225 млрд руб., сообщает компания. Показатель EBITDA в отчетном квартале вырос на 7,6%, до 554 млрд руб. ($8,5 млрд). Рост свободного денежного потока за отчетный квартал увеличился более чем в два раза — до 281 млрд руб. по сравнению со вторым кварталом.

В третьем квартале выручка и доход от ассоциированных и совместных предприятий «Роснефти» составил 2 240 млрд руб. Увеличение выручки обусловлено ростом объемов реализации нефтепродуктов и нефти на фоне снижения мировых цен на нефть (9,7%). Рост выручки на 6,2% связан с ростом объемов реализации нефти, уточнили в компании.

В августе совет директоров «Роснефти» рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам января—июня 2019 года 50% ее чистой прибыли по МСФО. Тогда отмечалось, что рекомендованная сумма дивидендов в размере 162,6 млрд руб. может стать максимальной в истории «Роснефти». До сих пор рекордной является выплата по итогам первой половины 2018 года, когда «Роснефть» выплатила своим акционерам по 14,58 руб. на акцию — 274,6 млрд руб. в общей сложности.

Теги: «Роснефть», дивиденды
Материалы по теме
«Роснефть» и Pertamina выбрали проектировщика завода в Индонезии
Экономика
Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter