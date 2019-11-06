Сечин заявил о возможности увеличить дивиденды «Роснефти» из-за прибыли

Акционеры «Роснефти» вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 года с учетом сильных финансовых результатов за третий квартал и относительно стабильной текущей конъюнктуры. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Его слова приводятся в пресс-релизе компании.

«30 сентября акционеры «Роснефти» одобрили выплату промежуточных дивидендов на общую сумму 162,6 млрд руб. С учетом сильных финансовых результатов за третий квартал и относительно стабильной текущей конъюнктуры акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов», — сказал Сечин.

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за девять месяцев текущего года выросла на 25%, до 550 млрд руб., в том числе в третьем квартале этот показатель составил 225 млрд руб., сообщает компания. Показатель EBITDA в отчетном квартале вырос на 7,6%, до 554 млрд руб. ($8,5 млрд). Рост свободного денежного потока за отчетный квартал увеличился более чем в два раза — до 281 млрд руб. по сравнению со вторым кварталом.

В третьем квартале выручка и доход от ассоциированных и совместных предприятий «Роснефти» составил 2 240 млрд руб. Увеличение выручки обусловлено ростом объемов реализации нефтепродуктов и нефти на фоне снижения мировых цен на нефть (9,7%). Рост выручки на 6,2% связан с ростом объемов реализации нефти, уточнили в компании.

В августе совет директоров «Роснефти» рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам января—июня 2019 года 50% ее чистой прибыли по МСФО. Тогда отмечалось, что рекомендованная сумма дивидендов в размере 162,6 млрд руб. может стать максимальной в истории «Роснефти». До сих пор рекордной является выплата по итогам первой половины 2018 года, когда «Роснефть» выплатила своим акционерам по 14,58 руб. на акцию — 274,6 млрд руб. в общей сложности.