Директора «Роснефти» рекомендовали выплатить дивиденды в 50% прибыли

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Совет директоров «Роснефти» рекомендовал направить на выплату дивидендов акционерам компании по результатам января—июня 2019 года 50% ее чистой прибыли по МСФО. В сообщении «Роснефти» отмечается, что в общей сложности на выплату дивидендов предлагается направить 162,6 млрд руб., что составит 15,34 руб. на акцию.

Окончательное решение о размере дивидендов будет принято на внеочередном общем собрании акционеров «Роснефти», которое пройдет в форме заочного голосования 30 сентября 2019 года.

Рекомендованная сумма полугодовых дивидендов может стать максимальной в истории «Роснефти». До сих пор рекордной является выплата по итогам первой половины 2018 года, когда «Роснефть» выплатила своим акционерам по 14,58 руб. на акцию, общая сумма дивидендов составила 154,5 млрд руб. В целом за 2018 год дивиденды составили 25,91 руб. на акцию, или 274,6 млрд руб.