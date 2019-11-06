Общество , 06 ноя, 13:57
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В Минприроды прокомментировали увольнение куратора мусорной реформы
Замминистра природы и экологии Владимир Логинов написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили РБК в пресс-службе Минприроды.
«Логинов написал заявление по собственному желанию. Имя нового зама, курирующего стратегический блок в Минприроды России, ждем решением правительства», — заявили РБК в пресс-службе ведомства.
В соответствии с распределением обязанностей между заместителями министра, блок, который курировал Логинов, временно будет курировать Светлана Радченко.
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