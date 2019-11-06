Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей

Средняя зарплата педагогов в общеобразовательных организациях по стране составляет 40,337 тыс. руб., следует из данных Росстата за январь—сентябрь 2019 года.

Больше всего получают на Чукотке (99 тыс. руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (97,5 тыс. руб.) и Москве (97,2 тыс. руб.). Тогда как самые низкие средние зарплаты зафиксированы у учителей в Северной Осетии (21,9 тыс. руб.), Кабардино-Балкарии (22,1 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесии (22,2 тыс. руб.).

В июле исследование Росстата показало, что у 23% работников сферы образования в России зарплата меньше 15,8 тыс. руб., а у 20% — меньше 14,7 тыс. руб. При этом у 7% сотрудников уровень зарплаты был меньше минимального размера оплаты труда (11,28 тыс. руб.)

Доля сотрудников сферы образования с зарплатой выше 50 тыс. руб. составляла 15%, выше 100 тыс. руб. — 3%.