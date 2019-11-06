Зеленский назначил юриста из США своим внештатным советником

Американский юрист Эндрю Мак получил должность советника президента Украины. Такое решение принял глава государства Владимир Зеленский, передает издание «Украинские новости».

Соответствующий документ был подписан 5 ноября, сообщили в Офисе президента.

В 2002 году Мак работал старшим юристом в киевском отделении в PwC, спустя два года он перешел в компанию Magisters. Кроме того, он является главой офиса юрфирмы Asters в Вашингтоне. На сайте компании сообщается, что Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ.

В сентябре Зеленский освободил от исполнения обязанностей сразу трех своих советников — Андрея Загороднюка, Владимира Бородянского и Михаила Федорова.