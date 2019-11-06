Под Курском пять человек погибли в ДТП с грузовиком

Под Курском пять человек погибли в ДТП с грузовиком

В Курской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате погибли пять человек, сообщили РБК в региональном управлении МВД.

Авария произошла около 04:00 мск на 13-м км трассы Щигры — Колпна в Щигровском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Audi выехал на встречную полосу, где иномарка столкнулась с «КамАЗом».

В результате ДТП водитель 1995 года рождения, два пассажира 2000 года рождения, пассажир 1994 года рождения и еще один пассажир иномарки, личность которого устанавливается, скончались на месте. Пострадавшего водителя грузовика, 1982 года рождения, госпитализировали.

Накануне, 5 октября, на Ставрополье микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем и врезался в дерево. В результате получили травмы водитель и семь пассажиров микроавтобуса, их доставили в больницу. Водитель и пассажир легкового автомобиля не пострадали.



