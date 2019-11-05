Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

В Ставропольском крае микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем и врезался в дерево, в результате аварии пострадали восемь человек. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции, передает «Свое ТВ».

Авария произошла вечером 4 ноября на 78-м км трассы Светлоград — Благодарный — Буденновск в Благодарненском округе. Микроавтобус Ford Transit столкнулся с автомобилем Lifan, когда его водитель пытался развернуться, после чего съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП получили травмы водитель и семь пассажиров микроавтобуса, их госпитализировали. Водитель легкового автомобиля и его пассажир не пострадали.

3 ноября в Самарской области микроавтобус, перевозивший детей, столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся. Детей и сопровождающего доставили в больницу, однако помощь медиков им не потребовалась. Как сообщил глава региона Дмитрий Азаров, в автобусе из Ульяновской области в Самару возвращались школьники — участники олимпиады «Что? Где? Когда?».