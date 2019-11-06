Boeing сел в Шереметьево из-за технических проблем с двигателем

Летевший из Москвы в Пунта-Кану (Доминиканская Республика) Boeing-777 вернулся в столицу и совершил посадку в Шереметьево из-за технических неполадок с двигателем, передают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Информацию о посадке лайнера из-за технической неисправности подтвердили РЕН ТВ представители авиаперевозчика.

Самолет вылетел из Москвы в 02:40, однако после взлета в кабине пилотов сработал датчик давления масла в одном из двигателей. После этого экипаж принял решение о посадке и самолет успешно сел в Шереметьево в 04:20. По предварительной информации, на борту находились 488 человек.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Шереметьево и авиакомпании Royal Flight.

6 ноября самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Томска во Вьетнам, совершил аварийную посадку в китайском аэропорту Сиань, после того как у него сработал датчик технической неисправности. На борту находились 248 человек, включая членов экипажа.