Под Волгоградом поймали сбежавших из психбольницы осужденных

Двух осужденных, сбежавших из психиатрической больницы Волгограда, поймали, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Около 15:00 их поймали на одном из соседних хуторов, возле железнодорожной станции, вернули в стационар», — рассказал представитель главка, добавив, что преступлений во время побега мужчины не совершили.

Ранее стало известно, что из психбольницы под Волгоградом сбежали два пациента, осужденных за убийство и грабеж. Находившиеся на принудительном лечении мужчины, возрастом 30 лет и 31 год, отжали решетку и сбежали через окно второго этажа. Ранее их признали опасными для общества и поместили в стационар по итогам обследования в психбольнице. Один из них попал в медучреждение в октябре 2018 года, другой — в январе 2019-го.