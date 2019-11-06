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В Таиланде 15 человек погибли из-за атаки сепаратистов

По меньшей мере 15 человек погибли во время ночной стрельбы на контрольно-пропускном пункте на юге Таиланда в провинции Яла, сообщает Reuters со ссылкой на представителей службы безопасности. Еще четыре добровольца деревенской обороны получили ранения.

«Скорее всего, это работа мятежников», — заявил Reuters полковник Прамоте Пром-ин, представитель региональной безопасности. По его словам, это стало крупнейшим нападением с применением оружия за последние годы. Для задержания преследования атакующие использовали взрывчатку и разбросанные на дорогах гвозди.

С 2004 года сепаратистский мятеж в преимущественно мусульманских провинциях Яла, Паттани и Наратхиват стал причиной смерти около 7 тыс. человек, сообщает Reuters со ссылкой на Deep South Watch. Эти территории были частью независимого мусульманского султаната до аннексии их Таиландом в 1909 году.

В январе 2018 года при взрыве на рынке в провинции Яла погибли три человека, еще 22 получили ранения.В полиции сообщали, что атаку организовали действующие в регионе исламские сепаратисты.

Теги: Таиланд, сепаратизм, стрельба, взрыв
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