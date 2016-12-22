При взрыве на рынке в Таиланде погибли три человека

В результате взрыва на продуктовом рынке в провинции Яла на юге Таиланда погибли не менее трех человек, еще 22 человека получили ранения, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство с таймером, спрятанное в мотоцикле, припаркованном в людном месте.

В результате взрыва два человека погибли на месте, еще один скончался в больнице. Все пострадавшие были госпитализированы в главную городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

В полиции считают, что взрыв был организован действующими в регионе исламскими сепаратистами. Как сообщает телеканал, это первая крупная атака в центре Ялы за последние два года.

Уже более 13 лет на мусульманском юге Таиланда действуют группировки, пытающиеся добиться отделения провинций Яла, Паттани и Наратхиват для создания собственного султаната.