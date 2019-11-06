Роскачество выявило нарушения в производстве ванильного зефира

Роскачество провело исследование ванильного зефира 26 наиболее популярных марок и выявило нарушения по показателям содержания фруктового сырья, несоответствию в маркировке и в указании количества углеводов. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, который поступил в РБК.

Зефир проверяли по 179 показателям. Основным критерием стала доля содержания фруктового сырья. Согласно ГОСТу, она должна быть не менее 11%. Наибольшую долю эксперты зафиксировали у марок «Мое обожание» (60,4%), «Праздник сластены» (42,5%), «Просто!» (35,8%). Минимума в 11% не достигают 7 производителей.

Самым частым нарушением стало несоблюдение технического регламента маркировки. Почти половина производителей (12 марок) не указывают не этикетке информацию о содержании аллергена (диоксид серы). Эксперты Роскачества отмечают, что диоксид серы является разрешенной добавкой, которая препятствует размножению бактерий и продлевает срок годности продукта. Кроме того, в зефире трех марок нашли незаявленные в маркировке консерванты.

Еще 10 производителей указали на этикетке неточную информацию о количестве углеводов, а у трех зафиксировали расхождение в обозначении массы нетто продукта.

Несмотря на нарушения, продукцию всех 26 марок признали безопасной. Претензий к запаху, вкусу, консистенции и внешнему виду зефира у экспертов также не возникло.