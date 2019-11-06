Американский экс-дипломат заявил о пользе признания Крыма российским

Признание Крыма в составе России со стороны Соединенных Штатов и отмена санкций послужат улучшению отношений между Москвой и Западом, считает бывший дипломатический работник США Деннис Ортблад. Об этом он написал в журнале National Interest.

По словам экс-дипломата, крымчане исторически отождествляют себя с Россией и не отказались бы от своей российской идентичности в пользу Украины.

Ортблад также отметил, что санкционная политика США, которая ранее использовалась Вашингтоном в качестве рычага давления на противника, не возымела необходимого эффекта на Москву.

«Настало время улучшить отношения между Россией и Западом с помощью политического реализма. В долгосрочной перспективе это принесет пользу, которую не приносят наши санкции», — заключил бывший дипломат.

Ранее норвежский политик Рагнхильд Вассвик объяснила важность снятия санкций с России и призвала выбрать более эффективные методы, «такие как торговля и диалог».

