На МКАДе образовалась пробка из-за аварии с грузовиком

На МКАДе образовалась пробка из-за аварии с грузовиком

На 29-м км МКАД произошла авария с грузовиком, из-за чего на участке 2 км в сторону Варшавского шоссе образовалось пробка, сообщает Московский транспорт.

В сообщении отмечается, что из кузова фуры на дорогу высыпалось 20 т песка.

По информации Москва24, движение происходит по одной полосе, а длина затора составляет 3,5 км.

29 октября движение на 40-м км МКАД ограничили из-за рассыпавшихся по дороге пустых газовых баллонов. Они выпали из одного грузовика после аварии с участием четырех автомобилей.