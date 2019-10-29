Движение по МКАД ограничили из-за рассыпавшихся баллонов

Движение по внутренней полосе МКАД на 40-м км (в районе ТЦ «Мега Теплый Стан») ограничено, машины двигаются только по двум полосам, сообщает Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

По данным ЦОДД, причиной ограничения стало ДТП с участием четырех автомобилей, в частности перевернувшегося грузовика. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что этот грузовик перевозил баллоны с кислородом, в результате ДТП они оказались на проезжей части и из некоторых идет утечка. Представитель экстренных служб сказал «РИА Новости», что из грузовика выпали пустые газовые баллоны.

На опубликованной ЦОДД фотографии видны рассыпавшиеся по проезжей части предметы.

25 октября движение по Волгоградскому проспекту в Москве было перекрыто на несколько часов, после того как на дороге перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом.