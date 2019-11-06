Игра Red Dead Redemption 2 вышла для персональных компьютеров

Rockstar Games анонсировала выход игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Об этом сообщается на сайте компании.

«Выпуск этой версии сопровождается рядом графических и технических улучшений, которые привносят новые детали в историю банды Датча Ван дер Линде», — говорится в релизе.

Компьютерная игра в жанре вестерн для консолей PlayStation 4 и Xbox One была запущена в 2018 году. Сюжет экшна построен вокруг приключений бандитов на Диком Западе. По итогам прошлого года игра выиграла номинацию «Выбор критиков» на церемонии Golden Joystick Awards, а также «Лучшее повествование» и «Лучший саундтрек» на премии The Game Awards. На конец 2018 года было продано 23 миллиона копий игры, что принесло разработчикам $1,38 млрд.

5 октября японский геймдизайнер, продюсер и сценарист Хидео Кодзима представил в Москве кадры своей игры Death Stranding. Главный герой игры срисован с актера Нормана Ридуса, наиболее известного по сериалу «Ходячие мертвецы». Выпуск Death Stranding на Play Station запланирован на 8 ноября.



