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Хидео Кодзима представил в Москве геймплей игры Death Stranding

Японский геймдизайнер, продюсер и сценарист Хидео Кодзима представил в Москве кадры своей игры Death Stranding, передает корреспондент РБК. Во вступительной речи он отметил, что работа над игрой уже закончена.

«Я очень рад, потому что уже много лет хочу приехать в Россию, но такой возможности пока не выдавалось. А теперь благодаря тому, что мы закончили работу над Death Stranding, такая возможность появилась и я могу представить игру вам лично», — сказал Кодзима.

Видео: Евгения Боленко / РБК

Журналистам показали 40 минут геймплея игры, однако запретили вести видеозапись. Главный герой срисован с актера Нормана Ридуса, наиболее известного по сериалу «Ходячие мертвецы». Согласно сюжету, он должен доставлять важные грузы в разные места постапокалиптический Земли, обитатели которой страдают от «смертельного дождя», связывающего землю с неким другим миром.

https://www.instagram.com/p/B3PFxRYDDE1/

Главная миссия героя — доставить особого младенца, который может спасти человечество. Во время путешествия ему угрожают различные враги, а также существа из параллельного мира.

Другие персонажи игры срисованы с актеров Мадса Миккельсена, Леи Сейду, Маргарет Куэлли, Троя Бейкера, Томми Эрл Дженкинса и других, а также с режиссеров Гильермо дель Торо и Николаса Виндинга Рефна.

На состояние компьютерного персонажа, в частности на его равновесие, влияет как вес груза, который он несет, так и уровень изношенности его ботинок. Большинство необходимых предметов, например те же ботинки или дрон-грузчик, игрок может создать сам, собрав те или иные ресурсы.

Игра Death Stranding будет доступна с 8 ноября этого года на Play Station.

Теги: компьютерная игра, Москва, кадры
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