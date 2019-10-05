Хидео Кодзима представил в Москве геймплей игры Death Stranding

Японский геймдизайнер, продюсер и сценарист Хидео Кодзима представил в Москве кадры своей игры Death Stranding, передает корреспондент РБК. Во вступительной речи он отметил, что работа над игрой уже закончена.

«Я очень рад, потому что уже много лет хочу приехать в Россию, но такой возможности пока не выдавалось. А теперь благодаря тому, что мы закончили работу над Death Stranding, такая возможность появилась и я могу представить игру вам лично», — сказал Кодзима.

Видео: Евгения Боленко / РБК

Журналистам показали 40 минут геймплея игры, однако запретили вести видеозапись. Главный герой срисован с актера Нормана Ридуса, наиболее известного по сериалу «Ходячие мертвецы». Согласно сюжету, он должен доставлять важные грузы в разные места постапокалиптический Земли, обитатели которой страдают от «смертельного дождя», связывающего землю с неким другим миром.

https://www.instagram.com/p/B3PFxRYDDE1/