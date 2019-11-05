Онкобольная встретилась с братом перед смертью после звонка Путину

Онкобольная встретилась с братом перед смертью после звонка Путину

Онкобольная из Челябинской области Вилена Исламова встретилась перед смертью со служащим в армии братом после того, как ее отец дозвонился на горячую линию президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщила «РИА Новости» председатель Совета регионального благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка» Евгения Майорова.

Как рассказала Майорова, отец пациентки позвонил на горячую линию и попросил отпустить сына со службы для встречи с сестрой. Желание онкобольной было исполнено, вместе с братом они провели шесть дней, остальные четыре заняла дорога от воинской части и обратно.

В субботу, 2 ноября Исламова после пяти лет борьбы с лейкозом умерла в возрасте 19-ти лет.

23 сентября Владимир Путин назвал поддержку больных с онкологическими заболеваниями и поиск их эффективного лечения ключевой задачей медицины в России. По его словам, чтобы бороться с этим заболеванием необходимы международное сотрудничество и обмен практиками лечения.

В августе Минздрав назвал девять регионов России, где работают меньше 20 врачей-онкологов. Среди них: Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Республика Калмыкия, Магаданская область, Республика Тыва, Камчатский край и Республика Хакасия. Эксперты считают, что из-за недостатка специалистов рак выявляют на поздних стадиях.

