Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 63,25 (-0,78) Quote, 05 ноя, 13:07
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-1,06) Quote, 05 ноя, 13:07
В Госдуму внесут законопроект о блокировке сотовой связи для заключенных Технологии и медиа, 00:00 Эксперты назвали регионы с самым спокойным и опасным стилями вождения Общество, 00:00 МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Технологии и медиа, 00:00 Онкобольная встретилась с братом перед смертью после звонка Путину Общество, 05 ноя, 23:54 Украинским прокурорам устроят обязательные тесты на способности и навыки Общество, 05 ноя, 23:44 Глава ненецкого департамента образования уволилась после ЧП в Нарьян-Маре Общество, 05 ноя, 23:39 NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе Политика, 05 ноя, 23:28 Красноярский ГУФСИН начал проверку из-за видео с насилием над заключенным Общество, 05 ноя, 23:28 Кабмин не поддержал законопроект о единой квитанции за ЖКУ Общество, 05 ноя, 23:06 Водительские права Брежнева выставят на торги Общество, 05 ноя, 23:00 Reuters узнал о планах ЕС ввести запрет на рисковую криптовалюту Финансы, 05 ноя, 22:59 Меркель описала свои планы и мечты на пенсию в ГДР Политика, 05 ноя, 22:55 «Зенит» потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов Спорт, 05 ноя, 22:54 Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге Forbes миллиардеру из Франции Бизнес, 05 ноя, 22:40
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Онкобольная встретилась с братом перед смертью после звонка Путину

Онкобольная из Челябинской области Вилена Исламова встретилась перед смертью со служащим в армии братом после того, как ее отец дозвонился на горячую линию президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщила «РИА Новости» председатель Совета регионального благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка» Евгения Майорова.

Как рассказала Майорова, отец пациентки позвонил на горячую линию и попросил отпустить сына со службы для встречи с сестрой. Желание онкобольной было исполнено, вместе с братом они провели шесть дней, остальные четыре заняла дорога от воинской части и обратно.

В субботу, 2 ноября Исламова после пяти лет борьбы с лейкозом умерла в возрасте 19-ти лет.

23 сентября Владимир Путин назвал поддержку больных с онкологическими заболеваниями и поиск их эффективного лечения ключевой задачей медицины в России. По его словам, чтобы бороться с этим заболеванием необходимы международное сотрудничество и обмен практиками лечения.

В августе Минздрав назвал девять регионов России, где работают меньше 20 врачей-онкологов. Среди них: Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Республика Калмыкия, Магаданская область, Республика Тыва, Камчатский край и Республика Хакасия. Эксперты считают, что из-за недостатка специалистов рак выявляют на поздних стадиях. 
 

Теги: онкобольная, Челябинская область
Материалы по теме
Омбудсмен Москвы изучит данные о выселении из дома онкобольных детей
Общество
Омбудсмен изучит ситуацию с выселением онкобольных детей из дома в Москве
Общество
Омбудсмен обратился в прокуратуру из-за выселения онкобольного в Сочи
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter