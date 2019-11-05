Водительские права Брежнева выставят на торги

Водительские права генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева на управление всеми видами транспорта выставили на аукцион. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Предварительная оценка стоимости лота составляет от 1 млн 350 тыс. руб. до 1,5 млн руб. Водительское удостоверение ААК № 000077 находится в отличном состоянии, уточняется на сайте. К нему также прилагается талон предупреждений ААИ № 670077, в котором отсутствуют пометки, фиксирующие нарушения правил дорожного движения.

Водительские права Брежнева (Фото: Аукционный дом Литфонд)

Документы Брежневу были выданы 10 декабря 1976 года, за девять дней до 70-летнего юбилея советского лидера. По данным аукционного дома, права стали «шуточным подарком» главы МВД Николая Щелокова. Документы хранились на даче Брежнего, в 1991 году дом вместе с его содержимым был передан в пользование столичному мэру Гавриилу Попову.

В октябре на торги была выставлена часть ювелирной коллекции народной артистки СССР Людмилы Зыкиной, в частности редкие драгоценности с бриллиантами, изумрудами, аметистами, бирюзой и жемчугом, а также некоторые личные вещи певицы. Цена лотов начиналась от 1 млн руб.