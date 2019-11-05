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Кабмин не поддержал законопроект о единой квитанции за ЖКУ

Правительство направило отрицательный отзыв на законопроект о едином платежном документе (ЕПД) для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виталия Мутко.

«Правительство не поддержало нормы, предложенные в законопроекте», — сообщили в пресс-службе.

Документ о ЕПД внесла в Госдуму в июне текущего года группа депутатов во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым («Единая Россия»). Законопроект предусматривает введение двух новых понятий — Единый платежный документ (ЕПД) и «расчетный центр» (структура, которая будет централизованно выставлять ЕПД в регионах). Согласно документу, ЕПД помимо ЖКУ также должен включать такие строки, как содержание и текущий ремонт дома, плата за капремонт и вывоз мусора. Законопроект был направлен на устранение «сложившейся в некоторых регионах практики», когда граждане получают несколько платежек и «путаются» в них, пояснял Пахомов.

Комментируя законопроект о ЕПД, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила РБК о сложности введения такого платежного документа. По ее словам, ввести единую платежку будет «довольно сложно» технически, поскольку для этого необходимо наладить взаимодействие между различными субъектами рынка в регионах.

Теги: ЖКУ, законопроект, тариф
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